Наближається чергове підвищення пенсій: кому додадуть майже 700 гривень

За підсумками індексації прожиткового мінімуму, який в Україні запланований на 1 грудня 2022 року, збільшиться мінімальна та максимальна пенсії. В результаті, приблизно 1,5 мільйона українців зможуть отримати надбавку у розмірі 66 гривень. Максимальний розмір підвищення становитиме 660 гривень, але отримають таку суму лише ті, чия пенсійна виплата зараз становить близько 20 тисяч гривень.

Бюджет розробляли ще торік, у довоєнний час, коли вважалося, що рівень інфляції не перевищуватиме 6,2%. І таке незначне підвищення мало компенсувати підвищення цін. Але напад російської федерації на Україну зіпсував усі плани та вніс свої корективи. Станом на кінець 2022 року рівень інфляції становитиме близько 30%, проте у державному бюджеті немає достатньо грошей, щоб підвищити пенсії одразу на третину.

Надбавку у розмірі 66 гривень отримають приблизно півтора мільйона українських пенсіонерів.

Як розповідає Лідія Ткаченко, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень, це підвищення реально відчують лише ті люди, які сидять на прожитковому мінімумі. А зараз таких мало. В Україні останнім часом було кілька підвищень пенсій у зв’язку із віковими добавками. Зараз приблизно у півтора мільйона людей пенсія на рівні прожиткового мінімуму.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні зараз на рівні 4539,3 гривні. Українці, які зараз отримують більше ніж 2093 гривень, не відчують грудневого підвищення або воно буде надто незначним. Разом із прожитковим мінімумом на 6,6 гривні зросте надбавка за стаж понад потрібну норму.

Підвищення торкнеться невеликої кількості людей пенсійного віку. Маються на увазі люди з інвалідністю, пенсіонери зі втрати годувальника, люди з невеликим стажем, особи, які отримували мінімальну зарплату. Зараз складно говорити про точну кількість людей, але якщо орієнтуватися на цифри, то вони будуть приблизно такими, як і до початку війни.