На детей будут выплачивать пособие в размере 5000 грн: заявки можно подать до конца ноября

В Украине очень много детей из-за войны потеряли одного или обоих родителей. Такие дети младше 18 лет имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 5000 грн. Помощь анонсировал Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого при поддержке правительств Украины и Польши. Подать заявку на получение пособия можно до конца ноября. Первая выплата придет еще в первые две недели после подачи необходимых документов.

Как оформить помощь?

Чтобы оформить выплату, нужно заполнить заявку на сайте Фонда: https://sheptytskyfund.pl/. Следует сделать следующее:

Если у ребенка есть один из родителей, то нужна его копия документов, или копия документа опекуна, который будет выступать бенефициаром. Также нужно отсканировать документ, подтверждающий личность ребенка. Сканирование копии свидетельства о рождении ребенка. Скан копии о смерти одного или обоих родителей. Если родители не умерли, а считаются пропавшими без вести, то скан копии такого документа. Сканирование копии документа, удостоверяющего, что над ребенком установлена ​​опека.

Если в процессе заполнения анкеты возникли вопросы, уточнять их можно по телефону: +38 (093) 213-76-96 Оксана Похода.

Начали выплачивать пособие освобожденным от оккупации

На территории, освобожденные от оккупации, возвращается Укрпочта, чтобы выплатить людям пенсии, социальные выплаты, а также помощь от государства в размере 2200 от Правительства и 1200 от Красного креста. Эту выплату можно получить придя в пункт выдачи пенсий, сейчас это преимущественно мобильные пункты или же в стационарное отделение Укрпочты. Некоторые из них уже начинают работать в освобожденной части Херсонщины. С собой нужно иметь только документы, удостоверяющие личность.