На дітей виплачуватимуть допомогу у розмірі 5000 грн: заявки можна подати до кінця листопада

В Україні дуже багато дітей через війну втратили одного або обох батьків. Такі діти віком до 18 років мають право на щомісячні грошову виплату у розмірі 5000 грн. Допомогу анонсував Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького за підтримки Урядів України та Польщі. Подати заявку на отримання допомоги можна до кінця листопада. Перша виплата прийде ще протягом перших двох тижнів після подачі необхідних документів.

Як оформити допомогу?

Щоб оформити виплату потрібно заповнити заявку на сайті Фонду: https://sheptytskyfund.pl/. Слід зробити наступне:

Якщо у дитини є один з батьків, то потрібна його копія документів, або ж копія документу опікуна, який виступатиме бенефіціаром. Також, потрібно відсканувати документ, який підтверджує особистість дитини. Скан копії свідоцтва про народження дитини. Скан копії про смерть одного або обох батьків. Якщо батьки не померли, а рахуються зниклими безвісти, то скан копії такого документа. Скан копії документа, який посвідчує, що над дитиною встановлена опіка.

Якщо в процесі заповнення анкети виникли якісь питання, уточнювати їх можна за телефоном: +38 (093) 213-76-96 Оксана Похода.

Почали виплачувати допомогу звільненим від окупації

На території, які звільнені від окупації, повертається Укрпошта, щоб виплатити людям пенсії, соціальні виплати, а також допомогу від держави у розмірі 2200 від Уряду, та 1200 від Червоного хреста. Цю виплату можна отримати прийшовши у пункт видачі пенсій, зараз це переважно мобільні пункти, або ж у стаціонарне відділення Укрпошти. Деякі з таких вже починають працювати у звільненій частині Херсонщини. З собою потрібно мати лише документи, які засвідчують особу.