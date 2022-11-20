В грудні зростуть пенсії та розмір аліментів: яких сум очікувати?

В грудні в Україні зросте мінімальна та максимальна пенсії, а також деякі соціальні виплати. Все через те, що зросте прожитковий мінімум. Хоча як кажуть експерти, прожитковий мінімум в Україні вже давно не відповідає дійсності, а особливо зараз коли на фоні війни інфляція зросла на 30%.

Наразі прожитковий мінімум на дорослу особу становить 2600 гривень, а в грудні він зросте на 84 гривні. Тобто умовно кажучи, на думку урядовців за цю суму середньостатистичний українець мав би купити необхідні продукти на весь місяць, оплатити комунальні послуги, і ще можливо придбати ліки. Звісно це нереально. На жаль, мінімальна пенсія і зарплата теж залежать саме від цього мінімуму, тому вони в грудні зростуть на 66 і 660 гривень відповідно.

Прожитковий мінімум та всі соціальні виплати заморозили на рік

Наразі через критичну економічну ситуацію в країні прожитковий мінімум та всі прив’язані до нього виплати заморозили на рік. Це означає, що протягом 2023 року не буде ніяких доплат, та підвищень ні пенсії, ні мінімальної зарплати. Експерти кажуть, що більшість людей змушені будуть просто виживати. А ще заявляють, що прожитковий мінімум, як і мінімальна пенсія має бути як мінімум двічі більшим.

Прожитковий мінімум існує з 2000 року за ці роки він не суттєво змінювався, тоді як ціни на продукти та послуги, не говорячи вже про курс валют змінилися кардинально. Однак всі розуміють, що зараз в період поки триває війна, і навіть кілька років після в період відбудови, навряд чи буде фінансова можливість піднімати мінімальні виплати у кілька разів.

До слова, аліменти для дітей теж розраховують за прожитковим мінімумом і станом на грудень 2022 року це буде:

Для дітей до 6 років 1136 грн. Для дітей старше 6 років 1416 грн.

Ці суми порівняно з листопадом зросли буквально на кілька десятків гривень.