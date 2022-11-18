Клиентке Ощадбанка нагрубили и отказались бесплатно открывать счет: что случилось?

Абсолютно все банки Украины независимо от того, насколько они велики, известны и кому принадлежат, время от времени попадают в скандальные ситуации. В этот раз негативный отпечаток на своей репутации получил Ощадбанк, прославившийся сотрудниками грубиянами, которые к тому же не совсем компетентны. О неприятном инциденте рассказала украинка, ставшая клиентом отделения Ощадбанка в городе Доброполье. Однако вместо того чтобы спокойно открыть счет для начисления зарплаты, женщина потратила более 5 часов на споры с сотрудницей банка. Последняя потребовала у нее 150 гривен за эту услугу.

Клиентка поделилась историей на сайте Минфина

Женщина заявила, что придя открыть счет в банке ей заявили, что нужно уплатить обязательный сбор в сумме 150 гривен. Мол это такая страховка. Клиентка отказалась, сказав, что не имеет этих средств и что ей страхование не нужно. Кассирша грубо и дерзко заявила, что в таком случае открывать счет не будет.



“Я сказала, что у меня нет средств, чтобы уплатить 150,00 грн., на что получила грубый и агрессивный ответ, от сотрудницы банка (окошко 6), что в таком случае я не могу открыть счет в Ощадбанке. Я не стала спорить и позвонила в колл-центр, где вежливый оператор предоставил исчерпывающую, квалифицированную консультацию, и сообщил, что страхование и уплата 150,00 грн. есть добровольное желание клиента”, написала клиентка в сообщении.

В конце концов после долгих споров счет таки был открыт бесплатно, но на это женщине ушло почти пол рабочего дня.

Что говорят в Ощадбанке?

“При открытии счета Вы действительно можете выбирать самостоятельно или хотите открывать страховку или нет. Позвольте извиниться за причиненные неудобства и предоставленную недостоверную консультацию работником отделения. Мы обязательно проведем работу с работниками данного отделения», – ответили в Ощадбанке.

Поэтому, если у вас требуют средства, всегда старайтесь убедиться, что их сбор действительно обязателен.