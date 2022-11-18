Монобанк блокує рахунки клієнтів та вхід до мобільного додатку: чому так?

Час від часу з’являється інформація, що банки з незрозумілих причин заблокував клієнту всі рахунки. Це може бути абсолютно будь-який банк, але цього разу мова про МОНО. Клієнт заявив, що користувався послугами банку досить давно, абсолютно нічого не порушував. Мав відкриту дитячу картку. Регулярно здійснював різноманітні платежі, на кшталт переказів, оплати рахунків та мобільного. Але в один момент вхід до додатку було заморожено, натомість лише оголошення

“Доброго дня! На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку. На основі накопиченої інформації з різних джерел банк прийняв рішення про закриття вашого карткового рахунку та відмову в подальшому обслуговуванні. З повагою, команда monobank»

Гроші, які залишалися на рахунку було повернено клієнту, але в подальшому обслуговуванні категорично відмовлено.

“При спілкуванні з підтримкою, обґрунтованої причини таких дій не отримав, на пропозицію підтвердити свої доходи/ обороти з основного місця роботи, сказали що не потрібно і це не вплине на рішення…Не одним моно…але все ж таки відчуття не приємні, коли ти користуєшся послугами згідно тарифів банку, а тобі дякують”, – написав розчарований клієнт.

На жаль, ми не можемо дізнатися, в чому причина такої поведінки, адже у відповідь банк лише написав, щоб подальший діалог з клієнтом вестиме у приватному листуванні.

Зазвичай блокують рахунки, коли підозрюють тіньові доходи

Переважно рахунки можуть заблокувати, якщо особа приховує доходи, не сплачує податки за неофіційну діяльність, до якої відноситься й популярний на сьогодні фріланс. Але переважно в такому випадку вимагають джерело походження доходів, а в даному випадку це було не потрібно. Стосовно допустимих сум, то наразі спеціальна моніторингова служба та податкова може зацікавитися вами навіть при переказі від невідомої особи на суму вище 5000 грн. Раніше це було 50 000 грн.