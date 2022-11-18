Монобанк блокирует счета клиентов и вход в мобильное приложение: почему так?

Время от времени появляется информация, что банки по непонятным причинам заблокировали клиенту все счета. Это может быть абсолютно любой банк, но на этот раз речь идет о МОНО. Клиент заявил, что пользовался услугами банка достаточно давно, совершенно ничего не нарушал. У него была открытая детская карточка. Регулярно осуществлял всевозможные платежи, вроде переводов, оплаты счетов и мобильного. Но в один момент вход в приложение был заморожен, и только объявление:

“Добрый день! К сожалению, мы не можем продлить ваше дальнейшее обслуживание в нашем банке. На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании. С уважением, команда monobank»

Оставшиеся на счете деньги были возвращены клиенту, но в дальнейшем обслуживании категорически отказано.



“При общении с поддержкой, обоснованной причины таких действий не получил, по предложению подтвердить свои доходы/обороты с основного места работы, сказали что не нужно и это не повлияет на решение…Не одним моно…но все же ощущения не приятны, когда ты пользуешься услугами согласно тарифам банка, а тебе благодарят”, – написал разочарованный клиент.

К сожалению, мы не можем узнать, в чем причина такого поведения, ведь в ответ банк лишь написал, чтобы дальнейший диалог с клиентом будет вести в частной переписке.

Обычно блокируют счета, когда подозревают теневые доходы

Преимущественно счета могут заблокировать, если лицо скрывает доходы, не платит налоги за неофициальную деятельность, к которой относится и популярный на сегодняшний день фриланс. Но в большей степени в таком случае требуют источник происхождения доходов, а в этом случае это было не нужно. Что касается допустимых сумм, то специальная мониторинговая служба и налоговая может заинтересоваться вами даже при переводе от неизвестного человека на сумму выше 5000 грн. Раньше это было 50000 грн.