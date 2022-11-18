Клієнтці Ощадбанку нагрубили та відмовились безкоштовно відкривати рахунок: що трапилося?

Абсолютно всі банки України незалежно від того наскільки вони великі, відомі та кому належать, час від час потрапляють у скандальні ситуації. Цього разу негативний відбиток на своїй репутації отримав Ощадбанк, який прославився співробітниками грубіянами, які до того ж не зовсім компетентні. Про неприємний інцидент розповіла українка, яка стала клієнтом відділення Ощадбанку у місті Добропілля. Однак замість того, щоб спокійно відкрити рахунок для нарахування зарплати, жінка витратила понад 5 годин на суперечки з співробітницею банку. Остання вимагала в неї 150 гривень за цю послугу.

Клієнтка поділилася історією на сайті Мінфіну

Жінка, заявила, що прийшовши відкрити рахунок в банку їй заявили, що потрібно сплатити обов’язковий збір в сумі 150 гривень. Мовляв це така страховка. Клієнтка відмовилася, сказавши, що немає цих коштів, і що їй страхування не потрібне. Натомість касирка грубо та зухвало заявила, що в такому випадку відкривати рахунок не буде.

“Я сказала, що не маю коштів, щоб сплатити 150,00 грн., на що отримала грубу та агресивну відповідь, від співробітниці банку (віконечко 6), що в такому разі я не можу відкрити рахунок в Ощадбанку. Я не стала сперечатись, та зателефонувала в колл-центр, де ввічливий оператор надав вичерпну, кваліфіковану консультацію, та повідомив, що страхування та сплата 150,00 грн. є добровільним бажанням клієнта”, написала клієнтка в повідомленні.

Зрештою після довгих суперечок рахунок таки було відкрито безкоштовно, але на це жінці пішло чи не пів робочого дня.

Що кажуть в Ощадбанку?

“При відкритті рахунку Ви дійсно можете обирати самостійно чи бажаєте відкривати страховку чи ні. Дозвольте перепросити за завдані незручності та надану недостовірну консультацію працівником відділення. Ми обов’язково проведемо роботу із працівниками даного відділення”, відповіли в Ощадбанку.

Тож, якщо у вас вимагають кошти, завжди намагайтесь переконатися, що їхній збір є дійсно обов’язковим.