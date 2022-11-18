Стало известно когда людям вернут майскую переплату за газ

Миллионы украинцы имеют право получить деньги, которые они переплатили за коммунальные услуги в мае. Весной миллионы пользователей перешли в “Нефтегаз”, ведь из-за войны многие другие компании поставщиков просто обанкротились. Облгазы обещали вернуть людям то, что они переплатили, с расчетом, что деньги придут к концу года. Однако уже больше 5 месяцев, а средства людям все равно не поступают. Стало известно, в чем причина.

Автоматического перерасчета средств нет

С большой претензией к “Нафтогазу” обратилась украинка, которая уже почти пол года ждет возврата средств. В “Нафтогазе” ответили, что автоматического пересчета нет. Что они не отвечают за эти средства и облгазы им автоматически их не перечисляют. Потребители самостоятельно должны идти в ту или иную компанию, писать заявление и тогда ждать возвращения.



“В сложившейся ситуации мы советуем лично обратиться в вашу газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением”, – говорится в ответе от “Нафтогаза”.

Кстати, согласно действующему законодательству, компания не имеет права отказать вам в возврате средств.

Украинцам помогут оплатить коммунальные

Правительство анонсировало помощь многим украинцам, которая в среднем составит 1800 гривен. Речь о субсидии, которую можно оформлять уже. В этом году количество претендентов на субсидию резко увеличилось, все из-за того, что люди потеряли доход или он сильно сократился. Чтобы оформить компенсацию, нужно прийти в органы социальной защиты населения и написать соответствующее заявление. Также, по 900 гривен компенсации могут получить все, кто бесплатно приютил дома переселенцев. Нужно предоставить жилье, которое в вашей собственности и не иметь за него долгов по коммуналке. 900 гривен в таком случае будут начислять на каждого человека отдельно, которого вы приютили.