Стало відомо коли людям повернуть травневу переплату за газ

Мільйони українці мають право отримати гроші, які вони переплатили за комунальні послуги в травні. Весною мільйони користувачів перейшли до “Нафтогразу”, адже через війну багато інших компаній постачальників просто збанкрутували. Облгази обіцяли повернути людям те, що вони переплатили, з тим розрахунком, що гроші прийдуть до кінця року. Однак вже більше 5 місяців, а кошти людям все одно не поступають. Стало відомо, в чому причина.

Автоматичного перерахунку коштів немає

З неабиякою претензією до “Нафтогазу” звернулася українка, яка вже майже пів року чекає на повернення коштів. Натомість у “Нафтогазі” відповіли, що автоматичного перерахунку немає. Що вони не відповідають за ці кошти, і облгази їм автоматично їх не перераховують. Споживачі самостійно мають йти в ту чи іншу компанію, писати заяву і тоді чекати на повернення.



“У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до вашої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою”, – йдеться у відповіді від “Нафтогазу”.

До речі, згідно з чинним законодавством компанія не має права відмовити вам у поверненні коштів.

Українцям допоможуть сплатити комунальні

Уряд анонсував допомогу багатьом українцям, яка в середньому становитиме 1800 гривень. Мова про субсидію, яку можна оформлювати вже. Цього року кількість претендентів на субсидію різко збільшилася, все через те, що люди втратили дохід, або він сильно скоротився. Щоб оформити компенсацію потрібно прийти в органи соціального захисту населення і написати відповідну заяву. Також, по 900 гривень компенсації можуть отримати всі хто безкоштовно прихистив вдома переселенців. Потрібно надати житло, яке є у вашій власності, та не мати за нього боргів по комуналці. 900 гривень в такому разі нараховуватимуть на кожну особу окремо, яку ви прихистили.