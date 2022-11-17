Названо чотири жіночих імені, що притягують чоловіків, як магнітом

Виявляється кожне ім’я має свою енергетику. Одне наділяє жінку романтичними рисами характеру, жіночністю та ніжністю. Інше навпаки, суворістю та в дечому навіть чоловічими рисами. Є імена, власниці яких за статистикою довго не виходять заміж. А є навпаки, ті, що притягують чоловіків, як магнітом. Спеціалісти кажуть, що лідирують Анастасії, Зої, Світлани та Олесі.

Анастасія

Це ім’я наділяє свою власницю ніжністю, жіночністю, харизмою і водночас великою впевненістю. Анастасія одним лише поглядом вміє привернути увагу чоловіка та приворожити його. Настя чудова партнерка, вона пристрасна і з нею ніколи не буває нудно. Словом, ці жінки ніколи не страждають надлишком уваги.

Зоя

Зоя дуже життєрадісна. Навколо неї оптимістична аура, яка приваблює людей, а особливо чоловіків. Сильна стать обожнює жінок, які вміють радіти дрібницям та заряджають їх хорошим настроєм. Зої саме такі, тому їм дуже легко знайти партнера. Одна посмішка і все готово. По житті з Зоями теж дуже легко та просто, що багатьом сильно подобається.

Світлана

Світлани приваблюють чоловіків, які люблять підкорювати. У Світлани дуже важкий характер, це точно “не легка здобич”, чим вона й манить до себе справжніх мисливців. Світлана пробуджує в чоловіках азарт та жагу. Вона вміє в себе закохати до нестями, а ще це ті жінки, які найчастіше розбивають партнерам серце.

Олеся

Ніжне ім’я Олеся повністю відображає свою власницю. Його навіть дехто називає синонімом до слова чари. Нерідко чоловіки підозрюють, що їх приворожили і найчастіше такі думки виникають саме з жінками, які носять ім’я Олеся. Їхній секрет в неабиякій харизмі. Олесі вміють бути дуже різними. Вони й суворі і дуже добрі. Лагідні і водночас безжальні. Гримуча суміш, яка неймовірно подобається чоловікам.