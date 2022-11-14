Зима уже на пороге: в каком регионе Украины пойдет снег уже в ближайшие дни

С понедельника, 14 ноября, в Украину идет настоящая зима. В некоторых регионах уже на неделе с 14 по 20 ноября стоит ожидать снегопадов.

Запад и Центр

Во Львове и Виннице первый снег может выпасть уже 18 ноября. Но долго он держаться не будет, поскольку температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля. В то же время уже в первые дни декабря столбики термометров поползут вниз и остановятся на значении -1–3 градуса по Цельсию. В Виннице морозы могут достигать -10 градусов по Цельсию ночью.

В Кропивницком тоже ожидается снегопад, но температура воздуха будет выше, а потому снег вероятно превратится в слякоть. Жителям Волынской и Закарпатской областей тоже стоит ждать снегопадов уже в первые дни декабря.

Север

На юге снег с дождем ожидается уже с 16 ноября, через несколько дней снегопады усилятся. Сохранится такая погода до 21 -27 ноября. В это же время в Сумской области будут сильные морозы, до – 6 днем и до -16 ночью. В Киеве первый снег ожидается 18 ноября, а температура воздуха будет близкой к нулю.

Восток

В восточных областях уже с 16 ноября ожидается снег. Снежная погода продлится до начала декабря. В Донецкой и Луганской областях снегопады будут не такими интенсивными, но температура будет минусовой.

Юг

В этом регионе Украины ждать снега не стоит, но с 18 до 22 ноября может идти дождь со снегом. Холоднее всего будет в Одесской и Херсонской областях, а в Запорожской первых морозов и снега стоит ожидать не раньше 4 декабря.

Если коротко, то такая погода типичная для середины — конца ноября. Ничего аномального в этом году не ожидается, несмотря на все “сюрпризы”, которые принес 2022 год.