Українцям безкоштовно роздадуть продуктові набори: хто може отримати та куди звертатися

Деякі категорії українських громадян можуть безкоштовно одержати продуктові набори у західних областях України.

Про таку можливість повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Внутрішні переселенці, пенсіонери та особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування, мають право на отримання продуктових наборів.

Щоб дізнатися, де і коли будуть видавати допомогу, і чи можна її отримати, потрібно звернутися на гарячу лінію. Консультанти нададуть вам усю необхідну інформацію. Нижче ви знайдете перелік номерів гарячої лінії для своєї області.

Волинська область: (096) 881-80-91;

Закарпатська область: (096) 284-33-68;

Івано-Франківська область: (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31;

Львівська область: (032) 259 60 31;

Рівненська область: (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25;

Чернівецька область: 0 800 335

гаряча лінія Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38(066) 813-62-39.

Для того щоб підтвердити право на отримання безкоштовних продуктових наборів, потрібно мати при собі такі документи:

посвідчення особи, паспорт чи пенсійне посвідчення;

документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщених осіб, якщо є;

ідентифікаційний податковий номер

Для когось така допомога видається несуттєвою, але враховуючи стрімке підвищення цін на продукти першої необхідності, продуктові набори буде дуже доречними найвразливішим категоріям населення. Пенсіонери з мізерною пенсією та переселенці, які змушені виживати на дві-три тисячі на місяць, точно оцінять таку допомогу від держави та волонтерів

Поки невідомо, коли розпочнеться видача продуктових наборів. Щоб дізнатися про місце та дату надання допомоги, телефонуйте за вказаними вище номерами. Компетентні особи дадуть відповіді на всі запитання.