Зима вже на порозі: в якому регіоні України піде сніг вже найближчими днями

З понеділка, 14 листопада, до України йде справжня зима. У деяких регіонах вже на тижні з 14 по 20 листопада варто очікувати на снігопади.

Захід та Центр

У Львові та Вінниці перший сніг може випасти вже 18 листопада. Але довго він не триматиметься, оскільки температура повітря вдень не опускатиметься нижче нуля. Водночас уже в перші дні грудня стовпчики термометрів поповзуть вниз і зупиняться на значенні -1–3 градуси за Цельсієм. У Вінниці морози можуть досягати -10 градусів за Цельсієм уночі.

У Кропивницькому теж очікується снігопад, але температура повітря буде вищою, а тому сніг, ймовірно, перетвориться на сльоту. Жителям Волинської та Закарпатської областей теж варто чекати на снігопади вже в перші дні грудня.

Північ

На півдні сніг із дощем очікується вже з 16 листопада, за кілька днів снігопади посиляться. Збережеться така погода до 21-27 листопада. Водночас у Сумській області сильні морози, до – 6 вдень і до -16 вночі. У Києві перший сніг очікується 18 листопада, а температура повітря буде близькою до нуля.

Схід

У східних областях з 16 листопада очікується сніг. Снігова погода триватиме до початку грудня. У Донецькій та Луганській областях снігопади будуть не такими інтенсивними, але температура буде мінусовою.

Південь

У цьому регіоні України чекати снігу не варто, але з 18 по 22 листопада може йти дощ зі снігом. Найхолодніше буде в Одеській та Херсонській областях, а у Запорізькій перших морозів та снігу варто очікувати не раніше 4 грудня.

Якщо коротко, то така погода типова для середини кінця листопада. Нічого аномального цього року не очікується, попри всі сюрпризи, які приніс 2022 рік.