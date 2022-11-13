Пенсию дадут не всем: миллионы пенсионеров с ужасом ждут 2023 год

Украинцам рассказали, как поменяются условия для выхода на пенсию с наступлением 2023 года.

С каждым годом выйти на заслуженный отдых в Украине становится сложнее. 2023 год не станет исключением, несмотря на войну условия для назначения пенсии снова поменяют.

Сейчас выйти на пенсию могут все лица, которым исполнилось 60 лет при условии наличия 29 лет страхового стажа. Если количество лет стажа от 19 до 29, то право выхода на пенсию появится только после достижения 63 лет. Те у кого 15-19 лет стажа смогут выйти на заслуженный отдых только после 65 лет.

Но в 2023 году условия снова поменяют. Выйти в 60 лет на пенсию смогут только те, у кого 30 лет страхового стажа. Каждый год, аж до 2028 года, к этому показателю будут добавлять один год.

Получается, что в следующем году выплаты по возрасту смогут получить:

граждане, которым исполнилось 60 лет и у них есть не менее 30 полных лет страхового стажа;

граждане, которым исполнилось 63 года и у них есть минимум 20 лет страхового стажа;

граждане в возрасте от 65 лет со страховым стажем от 15 до 20 лет.

Украинцы, у которых менее 15 лет стажа получат право выйти на пенсию только после 65 лет. И то они смогут рассчитывать только на социальную помощь от государства.

Чтобы в старости не остаться без денег, рекомендуем уже сейчас устраиваться на работу официально и делать накопления в частные пенсионные фонды.

Также у всех граждан есть возможность добровольно делать взносы в Пенсионный Фонд Украины или докупить стаж, если не хватает нескольких месяцев для выхода на пенсию.