Пенсію дадуть не всім: мільйони пенсіонерів з жахом чекають на 2023 рік

Щороку вийти на заслужений відпочинок в Україні стає складніше. 2023 не стане винятком, попри війну умови для призначення пенсії знову поміняють.

Наразі вийти на пенсію можуть усі особи, яким виповнилося 60 років за умови наявності 29 років страхового стажу. Якщо кількість років стажу від 19 до 29, право виходу на пенсію з’явиться тільки після досягнення 63 років. Ті, хто має 15-19 років стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок лише після 65 років.

Але 2023 року умови знову поміняють. Вийти у 60 років на пенсію зможуть лише ті, хто має 30 років страхового стажу. Щороку, аж до 2028 року, до цього показника додаватимуть один рік.

Виходить, що наступного року виплати за віком зможуть отримати:

громадяни, яким виповнилося 60 років і вони мають не менше 30 повних років страхового стажу;

громадяни, яким виповнилося 63 роки та мають мінімум 20 років страхового стажу;

громадяни віком від 65 років зі страховим стажем від 15 до 20 років.

Українці, у яких менше ніж 15 років стажу матимуть право вийти на пенсію лише після 65 років. І вони зможуть розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

Щоб у старості не залишитися без грошей, рекомендуємо вже зараз влаштовуватися на роботу офіційно та накопичувати в приватних пенсійних фондах.

Також у всіх громадян є можливість добровільно робити внески до Пенсійного фонду України або докупити стаж, якщо не вистачає кількох місяців для виходу на пенсію.