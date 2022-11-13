Украинцам выдают фальшивые доллары прямо в обменниках

Украинцам настоятельно рекомендуют отказаться от покупки доллара на черном рынке или в обменниках без лицензии. Попытка сэкономить может привести к тому, что вы вовсе останетесь без денег.

Рассказываем, почему стоит отказаться от покупки доллара у менял и как проверить обменник.

Лицензию обменникам и физическим лицам, торгующим иностранной валютой, выдает Национальный банк Украины. Проверить наличие разрешения можно в соответствующем разделе на официальном сайте НБУ.

Покупка валюты на черном рынке – небезопасная авантюра. Очень часто под видом “менял” орудуют мошенники, которые могут в обмен на настоящие гривны выдать фальшивые доллары или наоборот. Проверить купюру на подлинность довольно нелегко, особенно иностранную. Этим и пользуются “менялы”. Их часто можно встретить в подземных переходах, у метро и на вокзалах. Они заманивают клиентов подозрительно выгодными предложениями.

Как проверить обменник

В Украине сотни обменников работают без лицензии, поэтому перед операцией проверьте наличие разрешения. Если лицензии нет, то и нет контроля, а значит, есть риск получить фальшивку.

Проверить обменный пункт можно на официальном сайте Национального банка, где есть список небанковских обменников, которым выдали разрешение. Найти свой обменник можно по адресу или названию.

Напомним, что эксперты не берутся прогнозировать, что будет с гривной в 2023 году. Ситуация сейчас полностью зависит от ситуации на фронте, усилий Вооруженных Сил Украины и помощи от международных доноров. Сейчас курс доллара зафиксирован на уровне 37, 50 гривен и в ближайшее время ожидать, что гривну отпустят не стоит. В то же время курс на черном рынке на уровне 42 гривен за доллар.

Возврат Херсона в состав Украины положительно влияет на гривну, но этот фактор не решающий, ведь в бюджете на 2023 год дефицит в несколько десятков миллиардов долларов.