Українцям видають фальшиві долари прямо в обмінниках

Українцям наполегливо рекомендують відмовитись від купівлі долара на чорному ринку або в обмінниках без ліцензії. Спроба заощадити може призвести до того. що ви залишитеся без грошей.

Розповідаємо, чому варто відмовитись від покупки долара у “мінял” і як перевірити обмінник.

Ліцензію обмінникам та фізичним особам, які торгують іноземною валютою, видає Національний банк України. Перевірити наявність дозволу можна у відповідному розділі на офіційному сайті НБУ.

Купівля валюти на чорному ринку – небезпечна авантюра. Дуже часто під виглядом “мінял” орудують шахраї, які можуть в обмін на справжні гривні видати фальшиві долари чи навпаки. Перевірити купюру на справжність досить важко, особливо іноземну. Цим і користуються “міняли”. Їх часто можна зустріти у підземних переходах, біля метро та на вокзалах. Вони заманюють клієнтів підозріло вигідними пропозиціями.

Як перевірити обмінник

В Україні сотні обмінників працюють без ліцензії, тож перед операцією перевірте наявність дозволу. Якщо ліцензії немає, то й немає контролю, а отже, є ризик отримати фальшивку.

Перевірити обмінний пункт можна на офіційному сайті Національного банку, де є список небанківських обмінників, яким видали дозвіл. Знайти свій обмінник можна за адресою чи назвою.

Нагадаємо, що експерти не беруться прогнозувати, що буде з гривнею в 2023 році. Ситуація зараз повністю залежить від ситуації на фронті, зусиль Збройних Сил України та допомоги міжнародних донорів. Наразі курс долара зафіксований на рівні 37, 50 гривень і найближчим часом очікувати, що гривню відпустять не варто. Натомість курс на чорному ринку на рівні 42 гривень за долар.

Повернення Херсона до складу України позитивно впливає на гривню, але цей фактор не вирішальний, адже у бюджеті на 2023 рік дефіцит у кілька десятків мільярдів доларів.