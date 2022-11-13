Со счетов украинцев массово пропадают деньги: как не стать жертвой мошенников 

Полномасштабная война не остановила мошенников, наоборот, они начали искать жертв с новой силой. Сейчас чаще всего используется схема с предложением финансовой помощи. Но не спешите отмахиваться, жертвой может стать каждый, даже не называя CVV код.

Мошенники рассылают владельцам карт предложение получить материальную помощь и оставляют ссылку на фальшивый сайт. Люди считают, что заходят в личный онлайн кабинет банка, а на самом деле мошенники7\7\ перехватывают данные и быстро переводят все деньги, в том числе кредитные, на счета третьих лиц, чаще всего криптовалютные. А значит – отследить мошенников почти невозможно.

Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЭМА Олеся Данильченко рассказала, что чаще всего жертвами мошенников становятся получатели разного рода финансовой помощи. Пострадавшим от войны и внутренним переселенцам массово приходят сообщения о том, что им начислена денежная помощь. При переходе по ссылке с SMS-сообщения предлагают указать данные карты для зачисления денег. Этой информации достаточно, чтобы украсть все деньги со счета.

Еще один распространенный способ мошенничества – предложение оплатить какую-то услугу, например, услуги адвоката. То есть мошенники вынуждают человека добровольно перечислить им определенную сумму.

Также людям оставляют ссылку для входа в интернет-банкинг. Фишинговый сайт ничем не отличается от настоящего, невнимательный пользователь даже не заметит подвоха. Поэтому при переходе на сайты банков всегда присматривайтесь к адресу сайта, обычно разница в одной букве или символе. Такие сайты клоны закрывают десятками, но мошенники снова и снова создают копии.

Среди других схем стоит отметить обман с арендой жилья и гуманитарной помощью. Мошенники охотно берут предоплату за съем несуществующего жилья.

Только ваша внимательность поможет уберечь свои деньги. Всегда перепроверяйте информацию и зарегистрируйте свой номер телефона по паспорту, чтобы мошенники не могли перевыпустить сим-карту. Ведь это еще один способ получить доступ ко всем вашим социальным сетям и платежным данным.