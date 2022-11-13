З рахунків українців масово зникають гроші: як не стати жертвою шахраїв

Повномасштабна війна не зупинила шахраїв, навпаки вони почали шукати жертв з новою силою. Нині найчастіше використовується схема із пропозицією фінансової допомоги. Але не поспішайте відмахуватися, жертвою може стати кожен, навіть не називаючи код CVV.

Шахраї розсилають власникам карт пропозицію отримати матеріальну допомогу та залишають посилання на фальшиві сайти. Люди вважають, що заходять до особистого онлайн кабінету банку, а насправді шахраї перехоплюють дані та швидко переказують усі гроші, у тому числі кредитні, на рахунки третіх осіб, найчастіше криптовалютні. А отже – відстежити шахраїв майже неможливо.

Заступник директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЕМА Олеся Данильченко розповіла, що найчастіше жертвами шахраїв стають отримувачі фінансової допомоги. Потерпілим від війни та внутрішнім переселенцям масово надходять повідомлення про те, що їм нараховано грошову допомогу. При переході за посиланням з SMS-повідомлення пропонують вказати дані картки для зарахування грошей. Цієї інформації достатньо, щоб вкрасти усі гроші з рахунку.

Ще один поширений спосіб шахрайства – пропозиція сплатити якусь послугу, наприклад послуги адвоката. Тобто шахраї змушують людину добровільно перерахувати їм певну суму.

Також людям залишають посилання для входу до інтернет-банкінгу. Фішинговий сайт нічим не відрізняється від справжнього, неуважний користувач навіть не помітить цього.Тому при переході на сайти банків завжди придивляйтеся до адреси сайту, зазвичай різниця в одній літері або символі. Такі сайти клони закривають десятками, але шахраї знову і знову створюють копії.

Серед інших схем варто відзначити обман з орендою житла та гуманітарною допомогою. Шахраї охоче беруть передоплату за оренду неіснуючого житла.

Тільки ваша уважність допоможе зберегти свої гроші. Завжди перевіряйте інформацію та зареєструйте свій номер телефону за паспортом, щоб шахраї не могли перевипустити сім-карту. Адже це ще один спосіб отримати доступ до всіх ваших соціальних мереж та платіжних даних.