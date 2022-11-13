Терминалы перестали принимать ряд купюр: что случилось?

Терминалами самообслуживания очень удобно пользоваться. Люди часто благодаря им пополняют карточки, осуществляют переводы, оплачивают коммунальные платежи и т.д. Но в последнее время ряд терминалов от разных финансовых учреждений перестали принимать купюры номиналом в 500 и 1000 гривен. Причем банкоматы их без проблем выдают. Что произошло? Рассказываем, руководствуясь ответом от самих банков.

О подобной проблеме массово начали сообщать украинцы

О том, что она не может пополнить карточку из-за терминала, ведь он не принимает купюры номиналом в 500 и 1000 гривен написала украинка на сайте Минфина.

“Уважаемый ПриватБанк, ваш банкомат выдал мне купюры 1000 и 500 гривен, которые не берет ваш терминал. Неужели нельзя решить подобные проблемы, например заправлять банкомат купюрами, которые будет принимать терминал?”, – говорится в сообщении.



На что в банке нашёлся ответ: “Если вам необходимо произвести платеж, вы можете провести его через Приват24 или терминал, списав средства с карты, тем самым сэкономить свое время на снятие наличных денег с последующим ее внесением в терминал“.

На самом деле это чисто технический момент, и в некоторых регионах терминалы принимают эти купюры. Все зависит от города и спроса клиентов. Например, раньше терминалы перестали принимать купюры данного номинала из-за того, что их очень много награбили оккупанты в Херсонской области и затем ими пополняли терминалы.

Если в вашем регионе терминал не принимает такие купюры, сообщайте в банк

Если раньше у вас не было проблем с тем, чтобы пополнить карту через терминал купюрами номиналом в 500 гривен, а теперь это случилось, сообщите в банк. Возможно это техническая проблема, которую можно решить даже без инкассации, или проведя ее.