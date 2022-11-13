Термінали припинили приймати ряд купюр: що трапилося?

Терміналами самообслуговування дуже зручно користуватися. Люди часто саме завдяки їм поповнюють картки, здійснюють перекази, оплачують комунальні платежі тощо. Але останнім часом ряд терміналів від різних фінансових установ припинили приймати купюри номіналом у 500 та 1000 гривень. Причому банкомати їх без проблем видають. Що трапилося? Розповідаємо, керуючись відповіддю від самих банків.

Про подібну проблему масово почали повідомляти українці

Про те, що вона не може поповнити картку через термінал, адже він не приймає купюри номіналом у 500 та 1000 гривень написала українка на сайті Мінфіну.

“Шановний ПриватБанк, ваш банкомат видав мені купюри 1000 та 500 гривень, які не бере ваш термінал. Невже не можна вирішити подібні проблеми, наприклад, заправляти банкомат купюрами, які прийматиме термінал?”, – йдеться у повідомленні.

На що у банку знайшлася наступна відповідь: “Якщо вам необхідно зробити платіж, ви можете провести його через Приват24 або термінал, списавши кошти з картки, тим самим заощадити свій час на зняття готівки з подальшим її внесенням у термінал”.

Насправді це чисто технічний момент і в деяких регіонах термінали приймають ці купюри. Все залежиться від міста та попиту клієнтів. Для прикладу, раніше термінали перестали приймати купюри даного номіналу через те, що їх дуже багато награбували окупанти у Херсонській області і потім ними поповнювали термінали.

Якщо у вашому регіоні термінал не приймає такі купюри п овідомляйте в банк

Якщо раніше у вас не було проблем з тим, щоб поповнити картку через термінал купюрами номіналом у 500 гривень, а тепер це трапилося, повідомте у банк. Можливо це технічна проблема, яку можна вирішити навіть без інкасації, або ж провівши її.