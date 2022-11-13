Конец года разрушит все планы двум знакам Зодиака: настроение будет на нуле

Гороскопы – любимая тема многих. Некоторые любят их читать каждый день, некоторые ищет прогноз на неделю, месяц и даже год. И не зря, ведь зная эти прогнозы часто можно существенно подкорректировать те или иные события. Избежать проблем или смягчить их.

Например, сейчас появился гороскоп для двух знаков Зодиака на конец этого года. Им прогнозируют разрушение всех планов, полную безнадежность и абсолютно черную полосу. Но часть бед можно обойти, если следовать рекомендациям от знатоков звездной науки.

Близнецы

Первыми в списке этих несчастливцев идут Близнецы. Больше всего проблем на Близнецов подстерегает на работе. Сплетни, подставы от сотрудников, скандалы с руководством – все это может сопровождать вас весь ноябрь и декабрь. Астрологи советуют быть осмотрительными, заботиться о своей репутации, не вступать в откровенные диалоги с коллегами и не обсуждать никого вне спины. В конце года возможно придет плохая новость, которая поставит под вопрос важные планы. Также возможны незапланированные расходы, но вы точно справитесь со всем. Одинокие Близнецы имеют возможность завести интересное знакомство с перспективой женитьбы.

Весы

У Весов будет очень тяжелое окончание года. Во-первых, им грозит увольнение с работы. Во-вторых, будут разрушаться все планы. Руки будут опускаться, но попытайтесь не потерять остатки оптимизма. Астрологи советуют не делать кардинальных решений, не действовать под влиянием эмоций и не совершать импульсивных покупок. К сожалению, все будет действовать против вас. Эта черная полоса закончится только с началом нового года. А к этому моменту, просто старайтесь по меньшей мере вступать в ссоры и всевозможные авантюры, особенно на работе.