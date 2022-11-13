Кінець року зруйнує всі плани двом знака Зодіаку: настрій буде на нулі

Гороскопи — улюблена тема багатьох. Дехто полюбляє їх читати щодня, дехто шукає прогноз на тиждень, місяць і навіть рік. І не даремно, адже знаючи ці прогнози часто можна суттєво підкорегувати ті чи інші події. Уникнути проблем або ж пом’якшити їх.

Для прикладу зараз з’явився гороскоп для двох знаків Зодіаку на кінець цього року. Їм прогнозують руйнування всіх планів, повну безнадійність, та абсолютно чорну смугу. Але частину бід можна оминути, якщо слідувати рекомендаціям від знавців зіркової науки.

Близнюки

Першими у списку цих нещасливців йдуть Близнюки. Найбільше проблем на Близнюків підстерігає на роботі. Плітки, підстава від співробітників, скандали з керівництвом — все це може супроводжувати вас весь листопад та грудень. Астрологи радять бути обачними, дбати про свою репутацію, не вступати у відверті діалоги з колегами та не обговорювати нікого поза спиною. В кінці року можливо прийде погана новина, яка поставить під питання важливі плани. Також, можливі незаплановані витрати, але ви точно впораєтеся зі всім. Одинокі Близнюки мають можливість завести цікаве знайомство з перспективою одруження.

Терези

У Терезів буде дуже важке закінчення року. По-перше, їм загрожує звільнення з роботи. По-друге, руйнуватимуться всі плани. Руки опускатимуться, але спробуйте не втратити залишки оптимізму. Астрологи радять не робити кардинальних рішень, не діяти під впливом емоцій, і не здійснювати імпульсивних покупок. На жаль, все діятиме проти вас. Ця чорна смуга закінчиться лише з початком нового року. А до цього моменту, просто намагайтесь по менше вступати у сварки та різноманітні авантюри, особливо на роботі.