Врут и не краснеют: ТОП-3 знака зодиака, которые обманывают даже себя 

Наверное, каждый из нас обещал себе изменить жизнь с понедельника. Неважно по какому поводу: диета, визиты в спортзал, занятия английского. Но есть люди, которые дают пустые обещания сами себе и окружающим.

Среди них больше всего представителей трех знаков зодиака: Овны, Близнецы и Стрельцы.

Овен

У представителей знака миллионы мыслей и идей. Они точно знают чего хотят и какой должна быть их жизнь. Уроженцы знака Овны пытаются составлять планы и соблюдать их, но не всегда такое получается. Но проблема в том, что Овны слишком привязаны к своим родным и боятся расстраивать их переменами. Они часто врут близким, чтобы поддерживать стабильность в доме и так привыкают к такому поведению, что начинают обманывать даже себя.

Близнецы

Представители знака очень переменчивые, они любят новые впечатления, но только запланированные. Близнецы легко разрывают связи и знакомятся с новыми людьми. А вот что касается их быта или работы, то здесь они готовы врать себе и убеждать себя бессонными ночами, что все под контролем. От этого начинается вранье родным и коллегам. Близнецам стоит найти в себе силы и преодолеть этот замкнутый круг, иначе они сами пострадают.

Стрелец

Представители знака любят делиться своими планами со всем миром: коллеги на работу, родные и даже незнакомцы в социальных сетях знают все. Но проблема в том, что Стрельцы не ставят реальные цели, а лишь фантазируют. По итогу Стрельцы всю жизнь живут во вранье. Но от этого уроженцы знака вовсе не страдают.

Но если им удастся выйти за рамки своих фантазий, то им невероятно повезет.