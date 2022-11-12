Брешуть і не червоніють: ТОП-3 знаки зодіаку, які обдурюють навіть себе

Напевно, кожен із нас обіцяв собі змінити життя з понеділка. Неважливо з якого приводу: дієта, візити в спортзал, заняття англійської. Але є люди, які дають порожні обіцянки самі собі та оточуючим.

Серед них найбільше представників трьох знаків зодіаку: Овни, Близнюки та Стрільці.

Овен

У представників знаку мільйони думок та ідей. Вони точно знають чого хочуть і яким має бути їхнє життя. Уродженці знаку Овни намагаються складати плани та дотримуватися їх, але не завжди таке виходить. Але проблема в тому, що Овни надто прив’язані до своїх рідних і бояться засмучувати їх змінами. Вони часто брешуть близьким, щоб підтримувати стабільність в домі та так звикають до такої поведінки, що починають обманювати навіть себе.

Близнюки

Представники знаку дуже мінливі, вони люблять нові враження, але лише заплановані. Близнюки легко розривають зв’язки та знайомляться з новими людьми. А ось що стосується їхнього побуту чи роботи, то тут вони готові брехати собі та переконувати себе безсонними ночами, що все під контролем. Від цього починається брехня рідним та колегам. Близнюкам варто знайти в собі сили та подолати це замкнене коло, інакше вони самі постраждають від цього.

Стрілець

Представники знаку люблять ділитися своїми планами з усім світом: колеги на роботу, рідні та навіть незнайомці у соціальних мережах знають усе. Але проблема в тому, що Стрільці не ставлять реальну мету, а лише фантазують. В результаті Стрільці все життя живуть у брехні. Але від цього уродженці знака зовсім не страждають.

Але якщо їм вдасться вийти за межі своїх фантазій, то їм неймовірно пощастить.