Астролог рассказал о том, что ждет Путина после отвода российских войск из Украины

После освобождения Херсона Вооруженными силами Украины россия оказалась ближе к тотальному поражению чем когда-либо. За этим может следовать увольнение путина с должности президента страны и полный распад российской федерации.

Мы пообщались с экстрасенсом Владом Росом, чтобы узнать, что ждет Украину и россию после окончания войны.

Астролог утверждает, что путина ждет конец. Он уйдет в прошлое с позором. Путин погибнет или от воды, или от попадания ракеты в его бункере.

Рос утверждает, что уже давно уверен, что у путина открывается дом гроба или дом смерти. Шансы выжить у него минимальные. Если только путин не найдет двойника, которого смогут убить вместо него, а сам российский диктатор убежит куда-нибудь в Тибет, чтобы его никто и никогда не нашел и сделает пластическую операцию.

После того как начнется вхождение Плутона в знак Водолея россия начнет распадаться на отдельные регионы: Татарстан, Дагестан, Якутия, Урал и другие.

Самым мощным субъектом станет Урал, где добывают нефть в газ.

А Украина имеет все шансы расширить свою территория. Жители Кубани, Брянска и Белгорода все еще хранят украинскую ДНК, поэтому могут выразить желание стать частью страны победителя после распада россии.

Верить этим предвидениям или нет, решать только вам. Но многие эксперты, в том числе политологи, давно говорят о распаде россии. Чем больше территорий вернет Украина, тем меньше шансов в россии на нормальное существование. Херсон вернулся домой, на очереди Крым. А это забьет последний гвоздь в гроб кремля.