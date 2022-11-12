Астролог розповів про те, що чекає Путіна після відведення російських військ з України

Після звільнення Херсона Збройними силами України росія виявилася ближче до тотальної поразки ніж будь-коли. За цим може слідувати звільнення путіна з посади президента країни і повний розпад російської федерації.

Ми поспілкувалися з екстрасенсом Владом Росом, щоб дізнатися, що чекає на Україну та росію після закінчення війни.

Астролог стверджує, що на путіна чекає кінець. Він піде в минуле з ганьбою. Путін загине або від води, або від попадання ракети у його бункері.

Рос стверджує, що вже давно впевнений, що у путіна відкривається будинок труни або будинок смерті. Шанси вижити у нього мінімальні. Якщо тільки путін не знайде двійника, якого зможуть убити замість нього, а сам російський диктатор втече кудись у Тибет, щоб його ніхто й ніколи не знайшов та зробить пластичну операцію.

Після того як почнеться входження Плутона на знак Водолія, росія почне розпадатися на окремі регіони: Татарстан, Дагестан, Якутія, Урал та інші.

Найпотужнішим суб’єктом стане Урал, де видобувають нафту у газ.

А Україна має всі шанси розширити свою територію. Жителі Кубані, Брянська та Бєлгорода все ще зберігають українську ДНК, тому можуть виявити бажання стати частиною країни переможця після розпаду Росії.

Вірити цим передбаченням чи ні, вирішувати лише вам. Але багато експертів, зокрема політологи, давно говорять про розпад Росії. Чим більше територій поверне Україна, тим менше шансів у Росії на нормальне існування. Херсон повернувся додому на черзі Крим. А це заб’є останній цвях у труну кремля.