Акция от ПриватБанка: клиенты могут получить до 15 000 гривен в подарок

Приватбанк регулярно устраивает всевозможные акции, особенно во время войны. Также банк часто приобщается к разнообразным благотворительным программам. И вот на официальном сайте учреждения появилась информация, что ПриватБанк совместно с Visa запустили программу “Кешбек вам и украинской больнице за международные переводы с Visa”. Цель программы – поддержать украинские госпитали. Акция уже начала действовать с 10 ноября и продлится до 10 февраля 2023 года. Ее условия достаточно просты.

Нужно зарегистрироваться в программе и просто совершать свои привычные платежи

Акция касается всех, кто отправляет или получает переводы с помощью карты Visa. Для того чтобы стать участником акции нужно зарегистрироваться по ссылке, указанной на сайте ПриватБанка, а также сделать один международный перевод с карты Visa на сумму от 2000 грн, и два перевода на суммарную сумму 200 грн (в пределах Украины).

За каждый такой перевод ПриватБанк будет перечислять госпиталям по 10 гривен из собственного бюджета. А украинцам, которые делают переводы, будет возвращаться кэшбек в размере от 500 до 1000 гривен. Самый активный участник может получить денежный подарок на сумму 15000 гривен.

Приватбанк обновил способы получения денег

К теме следует отметить, что ПриватБанк возобновил возможность получать денежные переводы через терминал. Теперь нет нужды стоять в очередях в кассу или получать валюту на гривневую карточку и наоборот. Чтобы получить перевод нужно:

авторизоваться в терминале с помощью собственной банковской карты;

зайти в меню, выбрать Банковские услуги, Получить денежный перевод и выбрать Платежную систему.

ввести код перевода и другие данные, требуемые системой.

ввести номер счета, на который вы хотите получить средства.

Деньги поступают буквально в считанные секунды.