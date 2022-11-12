Акция от ПриватБанка: клиенты могут получить до 15 000 гривен в подарок
Приватбанк регулярно устраивает всевозможные акции, особенно во время войны. Также банк часто приобщается к разнообразным благотворительным программам. И вот на официальном сайте учреждения появилась информация, что ПриватБанк совместно с Visa запустили программу “Кешбек вам и украинской больнице за международные переводы с Visa”. Цель программы – поддержать украинские госпитали. Акция уже начала действовать с 10 ноября и продлится до 10 февраля 2023 года. Ее условия достаточно просты.
Нужно зарегистрироваться в программе и просто совершать свои привычные платежи
Акция касается всех, кто отправляет или получает переводы с помощью карты Visa. Для того чтобы стать участником акции нужно зарегистрироваться по ссылке, указанной на сайте ПриватБанка, а также сделать один международный перевод с карты Visa на сумму от 2000 грн, и два перевода на суммарную сумму 200 грн (в пределах Украины).
За каждый такой перевод ПриватБанк будет перечислять госпиталям по 10 гривен из собственного бюджета. А украинцам, которые делают переводы, будет возвращаться кэшбек в размере от 500 до 1000 гривен. Самый активный участник может получить денежный подарок на сумму 15000 гривен.
Приватбанк обновил способы получения денег
К теме следует отметить, что ПриватБанк возобновил возможность получать денежные переводы через терминал. Теперь нет нужды стоять в очередях в кассу или получать валюту на гривневую карточку и наоборот. Чтобы получить перевод нужно:
- авторизоваться в терминале с помощью собственной банковской карты;
- зайти в меню, выбрать Банковские услуги, Получить денежный перевод и выбрать Платежную систему.
- ввести код перевода и другие данные, требуемые системой.
- ввести номер счета, на который вы хотите получить средства.
Деньги поступают буквально в считанные секунды.
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