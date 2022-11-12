Акція від Приватбанку: клієнти можуть отримати до 15 000 гривень у подарунок

Приватбанк регулярно влаштовує різноманітні акції, а особливо під чай війни. Також банк часто долучається до різноманітних благодійних програм. І от на офіційному сайті установи з’явилася інформація, що ПриватБанк спільно з Visa запустили програму “Кешбек вам та українській лікарні за міжнародні перекази з Visa”. Мета програми — підтримати українські шпиталі. Акція вже почала діяти з 10 листопада та триватиме до 10 лютого 2023 року. Її умови доволі прості.

Потрібно зареєструватися в програмі і просто здійснювати свої звичні платежі

Акція стосується всіх, хто відправляє або отримує перекази з допомогою картки Visa. Для того, щоб стати учасником акції потрібно зареєструватися за посиланням, яке вказано на сайті ПриватБанку, а також зробити один міжнародний переказ з картки Visa на суму від 2000 грн, і два перекази на сумарну суму 200 грн (в межах України).

За кожен такий переказ ПриватБанк перераховуватиме шпиталям по 10 гривень з власного бюджету. А українцям, які роблять перекази повертатиметься кешбек у розмірі від 500 до 1000 гривень. Найактивніший учасник може отримати грошовий подарунок на суму 15 000 гривень.

Приватбанк оновив способи отримання грошей

До теми, варто зауважити, що ПриватБанк відновив можливість отримувати грошові перекази через термінал. Тепер немає потреби стояти в чергах до каси, чи отримувати валюту на гривневу картку і навпаки. Щоб отримати переказ потрібно:

авторизуватися в терміналі з допомогою своєї банківської картки;

зайти в меню, вибрати “Банківські послуги”, “Отримати грошовий переказ” і вибрати “Платіжну систему”.

ввести код переказу та інші дані, які вимагає система.

ввести номер рахунку, на який хочете отримати кошти.

Гроші надходять буквально за лічені секунди.