Не только ВПЛ: существенно увеличилось количество лиц, которые могут оформить по 2200 гривен
Еще в начале войны государство ввело социальную помощь для всех переселенцев и жителей населенных пунктов, где продолжаются тяжелые бои. Эта помощь составляет 2200 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка и человека с инвалидностью. И если раньше на эти деньги могли претендовать в основном лица, имеющие статус ВПЛ, то сейчас список категорий увеличился в несколько раз. Это благодаря Благотворительному Фонду из Запорожья и Эстонскому Совету по делам беженцев.
В перечень попало почти десяток категорий
Заметим, что помощь могут получить и те люди, которых ВСУ сейчас освобождают от оккупации. Кроме проживающих на освобожденных территориях и кроме внутренне перемещенных лиц, на выплату претендуют:
- Семьи, где есть или были тяжело травмированные в результате боевых действий.
- Семьи, потерявшие жилье, или оно очень повреждено.
- Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
- Семьи, где есть онкобольные, или люди с инвалидностью или другими болезнями, нуждающимися в постоянном лечении и медицинских препаратах.
- Украинцы, потерявшие работу и оставшиеся полностью без доходов.
- Пенсионеры с минимальной пенсией.
Важное уточнение на помощь претендуют все эти категории людей, проживающих в следующих областях: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская.
Также отметим, что помощь могут оформить только те украинцы, которые находятся на территории Украины.
Выплата может быть единовременной или выплачиваться в течение трех месяцев. Все зависит от того, насколько сложное материальное положение у подающего заявку лица. Всю информацию о выплатах можно узнать по телефону: 067-105-28-03.
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