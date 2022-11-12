Не только ВПЛ: существенно увеличилось количество лиц, которые могут оформить по 2200 гривен

Еще в начале войны государство ввело социальную помощь для всех переселенцев и жителей населенных пунктов, где продолжаются тяжелые бои. Эта помощь составляет 2200 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка и человека с инвалидностью. И если раньше на эти деньги могли претендовать в основном лица, имеющие статус ВПЛ, то сейчас список категорий увеличился в несколько раз. Это благодаря Благотворительному Фонду из Запорожья и Эстонскому Совету по делам беженцев.

В перечень попало почти десяток категорий

Заметим, что помощь могут получить и те люди, которых ВСУ сейчас освобождают от оккупации. Кроме проживающих на освобожденных территориях и кроме внутренне перемещенных лиц, на выплату претендуют:

Семьи, где есть или были тяжело травмированные в результате боевых действий. Семьи, потерявшие жилье, или оно очень повреждено. Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Семьи, где есть онкобольные, или люди с инвалидностью или другими болезнями, нуждающимися в постоянном лечении и медицинских препаратах. Украинцы, потерявшие работу и оставшиеся полностью без доходов. Пенсионеры с минимальной пенсией.

Важное уточнение на помощь претендуют все эти категории людей, проживающих в следующих областях: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская.

Также отметим, что помощь могут оформить только те украинцы, которые находятся на территории Украины.

Выплата может быть единовременной или выплачиваться в течение трех месяцев. Все зависит от того, насколько сложное материальное положение у подающего заявку лица. Всю информацию о выплатах можно узнать по телефону: 067-105-28-03.