Не лише ВПО: суттєво збільшилась кількість осіб, які можуть оформити по 2200 гривень
Ще на початку війни держава запровадила соціальну допомогу для всіх переселенців, та мешканців населених пунктів де тривають важкі бої. Ця допомога становить 2200 гривень на дорослого та по 3000 гривень на дитину і особу з інвалідністю. І якщо раніше на ці гроші могли претендувати здебільшого особи, які мають статут ВПО, то зараз перелік категорій збільшився у кілька разів. Це завдяки Благодійному Фонду із Запоріжжя та Естонській Раді по справах біженців.
В перелік потрапило майже з десяток категорій
Зауважимо, що допомогу можуть отримати й ті люди, яких наразі ЗСУ звільняють від окупації. Крім тих хто мешкає на звільнених територіях, та крім внутрішньо переміщених осіб, на виплату претендують:
- Сім’ї, де є або були важко травмовані внаслідок бойових дій.
- Сім’ї, які втратили житло, або ж воно повністю пошкоджено.
- Одинокі батьки, які виховують неповнолітніх дітей.
- Сім’ї, де є онкохворі, або люди з інвалідністю чи іншими хворобами, які потребують постійного лікування та медичних препаратів.
- Українці, які втратили роботу та залишилися повністю без доходів.
- Пенсіонери з мінімальною пенсією.
Важливе уточнення, на допомогу претендують всі ці категорії людей, які проживають у наступних областях: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська.
Також, зазначимо, що допомогу можуть оформити лише ті українці, які перебувають на території України.
Виплата може бути одноразовою або виплачуватися протягом трьох місяців. Все залежить від того, наскільки складне матеріальне становище в особи, яка подає заявку. Всю інформацію щодо виплат можна дізнатися за телефоном: 067-105-28-03.
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