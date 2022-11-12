Первый снег уже очень близко: синоптики назвали точную дату

На календаре почти середина ноября, а значит, зима совсем скоро вступит в свои права. Из-за глобального потепления снег в Украине выпадает гораздо позже, чем это было когда-то раньше. Однако в этом году первого снега можно ожидать уже в ноябре. Синоптики говорят, что снеговые осадки возможны 18-19 ноября. Причем это будет не просто несколько снежинок, которые сразу же растают. Это будет довольно ощутимый слой снега, который продержится несколько дней, а может, и дольше. Конечно же, это будет сопровождаться значительным похолоданием.

Следующие несколько дней погода будет относительно теплой

Относительно следующих нескольких дней, до 18 числа включительно, температура воздуха на всей территории Украины будет колебаться в пределах 10-14 градусов днем, что вполне комфортно. Возможны небольшие осадки в западных областях, а также сильный утренний туман. По некоторым регионам, особенно в Карпатах и ​​на севере возможны заморозки, поэтому водителям следует быть осторожными, а еще обязательно переобуться.

Зима обещает быть теплой

Нынешнюю зиму прогнозируют очень теплой и сухой. Говорят, что снега как такового не будет. Он будет время от времени выпадать и снова таять. Декабрь должен быть солнечным и сухим, без существенных морозов. Наибольшее похолодание ожидают к концу января началу февраля. Тогда столбики термометров могут опуститься даже до 25 градусов. Украинцев призывают готовиться к зиме, насколько это возможно, и насколько им позволяет материальное положение. Если есть возможность утеплить дома, обязательно сделайте это. Идеально, если есть возможность купить генератор, павербанки и другие приборы, которые помогут переждать отключение электроэнергии. Правительство предупреждает, что из-за регулярных обстрелов инфраструктуры света, воды и тепла может не быть днями, а то и неделями.