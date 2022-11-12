Перший сніг вже близько: синоптики назвали точну дату

На календарі майже середина листопада, а це означає, що зима зовсім скоро вступить в свої права. Через глобальне потепління сніг в Україні випадає набагато пізніше ніж це було колись. Однак цьогоріч, першого снігу можна чекати вже у листопаді. Синоптики говорять, що снігові опади можливі 18-19 листопада. Причому це буде не просто кілька сніжинок, які відразу ж розтануть. Це буде доволі відчутний шар снігу, який протримається кілька днів, а може й довше. Звісно ж, супроводжуватиметься це все значним похолоданням.

Наступні кілька днів погода буде відносно теплою

Щодо наступних кількох днів, до 18 числа включно, то температура повітря на всій території України коливатиметься в межах 10-14 градусів вдень, що цілком комфортно. Можливі невеликі опади в західних областях, а також сильний ранковий туман. По деяких регіонах, особливо в Карпатах та на півночі можливі заморозки, тому водіям варто бути обережними, а ще обов’язково “перевзутися”.

Зима обіцяє бути теплою

Цьогорічну зиму прогнозують дуже теплою та сухою. Кажуть, що снігу, як такого не буде. Він час від часу випадатиме і знову танутиме. Грудень мав би бути сонячним та сухим, без суттєвих морозів. Найбільше похолодання очікують на кінець січня початок лютого. Тоді стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до 25 градусів. Українців закликають готуватися до зими наскільки це можливо і наскільки їм дозволяє матеріальне становище. Якщо є змога утеплити будинки, обов’язково зробіть це. Ідеально, якщо є можливість купити генератор, павербанки та інші прилади, які допоможуть перечекати вимкнення електроенергії. Уряд попереджає, що через регулярні обстріли інфраструктури світла, води та тепла може не бути днями, а то й тижнями.