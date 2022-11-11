Для двух знаков зодиака 2023 год станет настоящей катастрофой: что им грозит

Следующий 2023 год, символом которого станет Черный Водяной Кролик, будет крайне неудачным для двух зодиакальных знаков. Речь идет о Львах и Овнах. У родившихся под этими созвездиями в жизни начнется настоящая «черная полоса». Астрологи советуют им тщательно обдумывать каждое свое решение, чтобы избежать нежданных проблем.

Лев

Уроженцам знака придется пережить крах карьеры и значительное снижение доходов. Из-за недоразумения они могут потерять престижную и высокооплачиваемую работу. А некоторым Львам придется переехать и бросить все, над чем они работали много лет. Авторитет и прежние достижения уроженцев знака потеряют свое значение и не спасут Львов от падения. Им придется все начать с нуля, чтобы достичь того уровня доходов, к которому они привыкли.

Проблемы на работе могут отразиться и на личной жизни представителей знака. Львы начнут сгонять злобу за собственные неудачи на партнере и могут полностью разрушить отношения. Астрологи советуют Львам проанализировать свое поведение и взять эмоции под контроль, если, конечно, они не хотят потерять любимого человека.

Козерог

Козероги в 2023 году станут просто магнитом для неприятностей. Все начнётся с проблем на работе. Представители знака поссорятся с коллегами, а те начнут мстить и подставлять их на каждом шагу. Из-за клеветы Козероги лишатся доверия руководства, а возможно даже будут вынуждены уйти с работы. Финансовое положение уроженцев знака существенно ухудшится. Денег не будет хватать даже на самое нужное, так что некоторым Козерогам придется влезть в долги.

Чтобы выбраться из этого «зачарованного круга», уроженцам знака нужно заново расставить приоритеты и научиться экономить деньги. Так мало-помалу они встанут на ноги и начнут налаживать свою жизнь. Если же этого не сделать, «черная полоса» в жизни Козерогов еще долго не закончится.