Названо п’ять способів приготувати їжу якщо немає світла та газу

Росіяни продовжують систематично обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Наразі пошкоджено до 40% від усіх об’єктів. У багатьох містах та селах світла немає по кілька годин, а на Київщині його й зовсім не включають днями. Уряд не заперечує той факт, що ситуація може стати ще критичнішою. Окрім світла може не стати води та газу. Але попри це, їжу готувати все рівно потрібно. Експерти назвали кілька лайфхаків, які можуть стати тимчасовим порятунком, коли потрібно розігріти воду, чи бодай заварити чай. Звісно користуватися ними на постійній основі надто проблематично, але знати про такі способи точно варто.

Пальник

За допомогою звичайного пальника можна спокійно приготувати їжу одразу на кілька порцій. Для цього слід придбати газовий балон. Якщо потрібно готувати на велику сім’ю, то віддайте переваг мультипальникам.

Свічки

Так так, досить неординарно, але дієво. Дехто ставить свічки прямо у духовку, а зверху на решітці готує їжу. Можна закип’ятити воду і навіть посмажити яєчню, чи заварити локшину швидкого приготування.

Набір для фондю

За допомогою такого набору можна закип’ятити воду, розігріти суп, чи підігріти кашу. Вибирайте ті набори, для розпалювання яких використовується паливна паста або метиловий спирт.

Багаття або мангал

Це найкращий варіант для тих, хто має власне подвір’я. Встановіть мангал, або розпаліть багаття, поставте зверху решітку і готуйте їжу. Для мешканців багатоквартирних будинків можна знайти місце для пікніку, де дозволено встановлювати мангал.

Вугільний гриль

Хороший тим, що його можна встановити навіть на терасі або балконі, звісно ж дотримуючись усіх правил безпеки.

В Уряді говорять, що якщо Росія й надалі продовжуватиме нищити інфраструктуру, то така реальність українців на жаль дуже можлива. Але все, ж відповідні служби намагатимуться відновлювати пошкоджені об’єкти якомога швидше.