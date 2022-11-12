Названы пять способов приготовить еду если нет света и газа

Россияне продолжают систематически обстреливать энергетическую инфраструктуру. В настоящее время повреждено до 40% всех объектов. Во многих городах и селах света нет по несколько часов, а в Киевской области его и вовсе не включают днями. Правительство не отрицает тот факт, что ситуация может стать еще более критической. Кроме света, может не стать воды и газа. Но, несмотря на это, еду готовить все равно нужно. Эксперты назвали несколько лайфхаков, которые могут стать временным спасением, когда нужно разогреть воду или хотя бы заварить чай. Конечно, пользоваться ими на постоянной основе слишком проблематично, но знать о таких способах точно стоит.

Горелка

С помощью обычной горелки можно спокойно приготовить еду сразу на несколько порций. Для этого следует приобрести газовый баллон. Если нужно готовить на большую семью, то отдайте предпочтение мультигорелкам.

Свечи

Да да, довольно неординарно, но действенно. Некоторые ставят свечи прямо в духовку, а сверху на решетке готовят еду. Можно вскипятить воду и даже пожарить яичницу или заварить лапшу быстрого приготовления.

Набор для фондю

С помощью такого набора можно вскипятить воду, разогреть суп или подогреть кашу. Выбирайте наборы, для разжигания которых используется топливная паста или метиловый спирт.

Костер или мангал

Это лучший вариант для тех, кто имеет свой двор. Установите мангал, или разожгите костер, поставьте сверху решетку и готовьте еду. Для жителей многоквартирных домов можно найти место для пикника, где можно устанавливать мангал.

Угольный гриль

Хорош тем, что его можно установить даже на террасе или на балконе, конечно же соблюдая все правила безопасности.

В Правительстве говорят, что если Россия и дальше будет продолжать уничтожать инфраструктуру, то такая реальность украинцев, к сожалению, очень возможна. Но все же соответствующие службы будут пытаться восстанавливать поврежденные объекты как можно скорее.