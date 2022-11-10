Затримки пенсій, або й зовсім їх відсутність: Жолнович розповіла, до чого готуватися

Неодноразово звучали заяви, що в Україні дуже погана економічна ситуація. Мовляв левова частка доходу йде на підтримку армії. Соціальна сфера, яка на другому місці, трохи страждає. Людям можуть затримувати виплати, хоча поки подібного не спостерігалося. Нещодавно Шмигаль заявив, що якщо ЄС не надасть Україні черговий транш допомоги, то пенсій і зарплат може не бути взагалі. Мовляв їх не буде чим платити. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поспішила повідомити, що гроші є і на пенсії та соціальні виплати їх вистачить.

Пенсії виплачуватимуть, принаймні у бюджет відповідна сума вже закладена

«У нас із пенсійною системою все добре. Пенсійний фонд немає дефіциту внесків. Він своєчасно здійснює платежі. Минулого місяця навіть погасив заборгованість за минулі роки перед казначейством. Фінансовий стан Пенсійного фонду сьогодні стійкий, оптимістичний і повністю забезпечує всі потреби. І ми переконані, що саме так буде і наступного року», – наголосила Жолнович.

Тобто наразі хвилюватися про виплати чи їх відсутність не варто. Щодо затримок, то як зазначалося раніше вони можливі але лише в межах кількох днів. Річ в тім, що гроші розподіляє Казначейство, і якщо туди поступають заявки від армії та Пенсійного фонду, то в першу чергу обробляється заявка від ЗСУ.

В грудні пенсії ще планують підвищувати

Ба більше, в грудні пенсії трішки зростуть. Зокрема. На 66 гривень зросте мінімальна пенсія, і на 660 гривень зросте максимальна виплата. Це пов’язано з ростом прожиткового мінімуму. На інші підвищення та доплати розраховувати не варто. Уряд заморозив розмір мінімальної зарплати на весь наступний рік, і як результат пенсії також не будуть збільшуватись.