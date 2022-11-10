Задержки пенсий, или совсем их отсутствие: Жолнович рассказала, к чему готовиться

Неоднократно звучали заявления, что в Украине очень плохая экономическая ситуация. Мол львиная доля дохода идет на поддержку армии. Социальная сфера, на втором месте, и немного страдает. Людям могут задерживать выплаты, хотя пока подобного не наблюдалось. Недавно Шмигаль заявил, что если ЕС не предоставит Украине очередной транш помощи, то пенсий и зарплат может вообще не быть. Мол их нечем будет платить. Министр социальной политики Оксана Жолнович поспешила сообщить, что деньги есть и на пенсии и социальные выплаты их хватит.

Пенсии будут выплачивать, по крайней мере, в бюджет соответствующая сумма уже заложена

«У нас с пенсионной системой все хорошо. Пенсионный фонд не имеет дефицита вкладов. Он своевременно производит платежи. В прошлом месяце даже погасил задолженность за прошлые годы перед казначейством. Финансовое состояние Пенсионного фонда сегодня устойчиво, оптимистично и полностью обеспечивает все потребности. И мы убеждены, что именно так будет и в следующем году», – подчеркнула Жолнович.



То есть волноваться о выплатах или их отсутствии не стоит. Что касается задержек, то, как отмечалось ранее, они возможны, но только в пределах нескольких дней. Дело в том, что деньги распределяет Казначейство и если туда поступают заявки от армии и Пенсионного фонда, то в первую очередь обрабатывается заявка от ВСУ.

В декабре пенсии еще планируют повышать

Более того, в декабре пенсии немного возрастут. В частности на 66 гривен вырастет минимальная пенсия и на 660 гривен вырастет максимальная выплата. Это связано с ростом прожиточного минимума. На другие повышения и доплаты рассчитывать не стоит. Правительство заморозило размер минимальной зарплаты на весь следующий год, и как результат пенсии также не будут увеличиваться.