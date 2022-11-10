Київстар оновив умови популярних тарифів: тепер їх власники матимуть більше привілеїв

Київстар регулярно оновлює умови тих чи інших тарифних планів, і от з’явилася інформація, що з 11 листопада більше можливостей отримають власники тарифів “ТВІЙ” та “ВСЕ РАЗОМ”. Для абонентів у яких підключено ці тарифи відтепер відкриті дзвінки в ще більше країн. До переліку додалися Іспанія, Молдова та Румунія. Раніше телефонувати можна було у Польщу, Італію, Німеччину, Чехію, Узбекистан, Ізраїль, США, Канаду, Китай та Індію.

Телефонувати одразу в 13 країн можуть власники кількох тарифних планів

Наразі телефонувати в ці країни можна маючи тарифний план: ТВІЙ Старт, ТВІЙ Вибір, ТВІЙ Оптимум, ТВІЙ Максимум, ТВІЙ Безлім, Смачний, ВСЕ РАЗОМ Оптимум, ВСЕ РАЗОМ Максимум, ВСЕ РАЗОМ Оптимум+ТВ, ВСЕ РАЗОМ Максимум+ТВ. А також дзвінки в ці країни можливі в Суперсилі 100 хвилин на інші мережі та за кордон для абонентів, які мають зазначені тарифи. Це дуже актуально, адже зараз безліч родин роз’єдналися через війну, і багато членів сімей перебувають закордоном, тоді як їхні близькі все ще в Україні.

Київстар повертається на звільнені території

Кілька днів тому Київстар повідомив, що поступово відновлює зв’язок на територіях, які перебували в окупації. Наразі активно відновлюється вже існуюча інфраструктура та будується нова. Також, деякий час жителі звільнених територій зможуть телефонувати рідним та знайомим безкоштовно, як і користуватися мобільним інтернетом. Ба більше цими бонусами можуть користуватися й клієнти інших операторів, зв’язок яких поки не відновлено. Переключитися на Київстар можна на умовах національного роумінгу. Для цього, потрібно зайти в налаштування телефону, та вибрати доступну мережу. Зв’язок намагатимуться повернути максимально швидко в кожне місто та село звідки ЗСУ вигнали окупантів.