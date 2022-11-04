Эксперты рассказали, когда ожидать существенного удешевления гречки

В Украине уже несколько месяцев подряд посетители магазинов не могут не удивляться цене гречки. Она катастрофически высока и моментами цена килограмма достигала даже 100 гривен. Эксперты отмечали, что это связано с недостаточным количеством гречки в Украине, с трудностями логистики и т.д. В то же время людям обещали, что вот-вот и любимая крупа многих снова станет доступной. Уже начался ноябрь. Так что сейчас можно наблюдать на прилавках?

Гречка дешевеет, но не так стремительно, как хотелось бы

Сейчас средняя цена гречки составляет 87 гривен, что на несколько гривен меньше, чем в октябре, и тем более в сентябре и августе. Но и до обещанных 50-60 гривен за килограмм еще достаточно далеко. Эксперты говорят, что такой стоимость крупы станет уже на днях. Мол аграрии собрали урожай, и он в этом году очень хорош. Гречки засеяли гораздо больше, чем в прошлом году, поэтому вскоре ее цена нормализуется. Что ж, будем наблюдать за ситуацией в разных торговых сетях.

Удивляют цены и на другие продукты

В последнее время поражает цена яиц. Кое-где они стоят 60-70 гривен за десяток, а в некоторых торговых сетях цена превысила и 90 гривен. Это мол абсолютный рекорд. Эксперты говорят, что уменьшение цен следует ожидать только тогда, когда фермеры увеличат поголовье кур. Пока это проблематично. Во-первых, оккупанты разбомбили крупнейшую птицеферму, где убили более 800 тысяч кур. Во-вторых, предприятия вынуждены закрывать бизнес из-за невозможности обогревать помещение и дорогостоящую электроэнергию. Удивила на днях цена картофеля. Несмотря на ожидание, что цена вырастет, она наоборот снизилась. Эксперты считают, что это связано с двумя факторами, Во-первых, много картофеля собиралось в период затяжных дождей, поэтому он не может долго сохраняться. Во-вторых, аграрии таким образом хотят избавиться от больших объемов овощей, потому что не знают чего ждать дальше.