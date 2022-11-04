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Стало відомо, чи працюватимуть АЗС в моменти віялових відключень світла

04.11.2022
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заправка

В Україні в багатьох областях запровадили віялові відключення світла. Це робиться для того, аби зменшити навантаження на системи. Наразі ворог регулярними ударами пошкодив близько 40% об’єктів критичної інфраструктури. У зв’язку з цим, електроенергію потрібно економити, щоб не перевантажувати мережу. Багатьох турбує питання, а як працюють АЗС якщо немає світла, та чи працюють взагалі. Адже, якщо ні, то хаосу на заправках не уникнути.

АЗС працюватимуть безперебійно

Українців заспокоюють, що АЗС працюватимуть за будь-яких умов. Все через те, що заправки обладнали генераторами та спеціальними сонячними батареями. Ось, що кажуть представники найпопулярніших мереж АЗС.

  1. Окко. Наразі потужні дизельні генератори вже встановлено на 261 заправці і ще на 43 будуть встановлені найближчим часом. Крім цього на дахах АЗС є сонячні батареї, які накопичують енергію.
  2. Socar. Кожна АЗС вже облаштована генератором.
  3. Amic. Вже встановили генератори на більшості заправок і найближчим часом встановлять на всіх решти.
  4. WOG. Мережа підтримує роботу як заправок, так і магазинів. В приміщеннях тепло та комфортно. Можна купити перекусити та випити кави.

На інших заправках ситуація теж більш менш стабільна. Завдяки генераторам все вдається тримати під контролем.

заправка

В Києві світла може не бути дуже довго

Водночас, мешканців столиці та області готують до того, що віялові відключення, а подекуди й екстрені можуть тривати кілька тижнів. Все через те, що об’єкти інфраструктури надто сильно знищені. Ба більше, якщо не буде світла, то в багатьох домівках може не бути опалення.

“Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву“, – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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04.11.2022
1 хвилина на прочитання
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