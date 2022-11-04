Стало відомо, чи працюватимуть АЗС в моменти віялових відключень світла

В Україні в багатьох областях запровадили віялові відключення світла. Це робиться для того, аби зменшити навантаження на системи. Наразі ворог регулярними ударами пошкодив близько 40% об’єктів критичної інфраструктури. У зв’язку з цим, електроенергію потрібно економити, щоб не перевантажувати мережу. Багатьох турбує питання, а як працюють АЗС якщо немає світла, та чи працюють взагалі. Адже, якщо ні, то хаосу на заправках не уникнути.

АЗС працюватимуть безперебійно

Українців заспокоюють, що АЗС працюватимуть за будь-яких умов. Все через те, що заправки обладнали генераторами та спеціальними сонячними батареями. Ось, що кажуть представники найпопулярніших мереж АЗС.

Окко. Наразі потужні дизельні генератори вже встановлено на 261 заправці і ще на 43 будуть встановлені найближчим часом. Крім цього на дахах АЗС є сонячні батареї, які накопичують енергію. Socar. Кожна АЗС вже облаштована генератором. Amic. Вже в становили генератори на більшості заправок і найближчим часом встановлять на всіх решти . WOG. Мережа підтримує роботу як заправок, так і магазинів. В приміщеннях тепло та комфортно. Можна купити перекусити та випити кави.

На інших заправках ситуація теж більш менш стабільна. Завдяки генераторам все вдається тримати під контролем.

В Києві світла може не бути дуже довго

Водночас, мешканців столиці та області готують до того, що віялові відключення, а подекуди й екстрені можуть тривати кілька тижнів. Все через те, що об’єкти інфраструктури надто сильно знищені. Ба більше, якщо не буде світла, то в багатьох домівках може не бути опалення.

“Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву“, – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.