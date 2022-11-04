Експерти розповіли коли очікувати суттєвого здешевлення гречки

В Україні вже кілька місяців поспіль відвідувачі магазинів не можуть надивуватися ціні гречки. Вона катастрофічно висока і моментами ціна кілограму сягала навіть 100 гривень. Експерти зазначали, що це пов’язано з недостатньою кількістю гречки в Україні, з труднощами логістики тощо. Водночас людям обіцяли що ось-ось і улюблена крупа багатьох знову стане доступною. Вже розпочався листопад. То що зараз можна спостерігати на прилавках?

Гречка дешевшає, але не так стрімко, як би хотілось

Наразі середня ціна гречки становить 87 гривень, що на кілька гривень менше ніж у жовтні, і тим паче у вересні та серпні. Але й до обіцяних 50-60 гривень за кілограм ще доволі далеко. Експерти кажуть, що такою вартість крупи стане вже на днях. Мовляв аграрії зібрали врожай, і він цьогоріч дуже хороший. Гречки засіяли набагато більше ніж у минулому році, тож незабаром її ціна нормалізується. Що ж, спостерігатимемо за ситуацією в різних торгових мережах.

Дивують ціни й на інші продукти

Останнім часом вражає ціна яєць. Подекуди вони коштують 60-70 гривень за десяток, а в деяких торгових мережах ціна перевищила й 90 гривень. Це мовляв абсолютний рекорд. Експерти кажуть, що на зменшення цін варто чекати лише тоді, коли фермери збільшать поголів’я курей. Наразі це проблематично. По-перше, окупанти розбомбили найбільшу птахоферму де вбили понад 800 тисяч курей. По-друге, підприємства змушені закривати бізнес через неможливість обігрівати приміщення та дорогу електроенергію. Здивувала днями й ціна картоплі. Попри очікування, що ціна зросте вона навпаки знизилася. Експерти вважають, що це пов’язано з двома факторами, По-перше, багато картоплі збиралось в період затяжних дощів, тож вона не може довго зберігатися. По-друге, аграрії таким чином хочуть позбутися одразу великих обсягів овочів, бо не знають чого чекати далі.