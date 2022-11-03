У украинцев все чаще не работает мобильный интернет: что происходит?

Из-за того, что россияне регулярно обстреливают объекты критической инфраструктуры, исчезает не только свет, но и мобильный интернет. Все чаще в момент когда нет электроэнергии или несколько часов после ее появления мобильный интернет не работает. Или же работает очень медленно, так что ничего невозможно загрузить. Украинцев предупреждают, что если обстрелы будут продолжаться, да и вообще, если свет будут время от времени выключать, то такая картина станет обыденностью.

Станции не успевают перезаряжаться

Эксперты объясняют, что станции без электричества работают всего 3-4 часа, а затем нуждаются в перезарядке.

“Они заряжаются примерно сутки, а затем выдают питание всего несколько часов. Если сети электроснабжения вырубают слишком часто, аккумуляторы на базовых станциях не успевают перезарядиться“, – пояснил эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Что касается скорости интернета, то она резко снижается из-за нагрузки. Когда нет света большинство пользователей из вай фая переходят на мобильные данные и сеть перегружается.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что они уже работают над тем, чтобы создать альтернативную сеть точек доступа, которая будет работать независимо от блекаутов. Точки будут оснащаться аккумуляторами Tesla Powerwall и терминалами Starlink.

“Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Однако мы хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи в любой ситуации. В том числе рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink – чтобы такие точки публичной связи работали независимо от энергосети. Эти публичные споты заработают в ближайший месяц“, – пояснил Федоров.

Киевстар анонсировал бесплатные услуги для некоторых абонентов

И, к слову, отметим, что Киевстар возобновляет работу на освобожденных территориях. Людям, которые жили все это время в оккупации, сохранили мобильные номера, а еще сейчас будут предоставлять бесплатные пакеты услуг: звонки и мобильный Интернет. Преимуществами оператора могут воспользоваться и пользователи других провайдеров, в рамках услуги Национальный роуминг.