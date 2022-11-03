В українців все частіше не працює мобільний інтернет: що відбувається?

Через те, що росіяни регулярно обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури зникає не лише світло, а й мобільний інтернет. Все частіше в момент коли немає електроенергії або й кілька годин після її появи мобільний інтернет не працює. Або ж працює дуже повільно, так що нічогісінько не можливо завантажити. Українців попереджають, що якщо обстріли продовжуватимуться, та й загалом якщо світло час від часу вимикатимуть, то така картина стане буденністю.

Станції не встигають перезаряджатися

Експерти пояснюють, що станції без електрики працюють лише 3-4 години, а потім потребують перезарядки.

“Вони заряджаються приблизно добу, а потім видають живлення лише кілька годин. Якщо мережі електропостачання вирубують надто часто, акумулятори на базових станціях не встигають перезарядитись“, – пояснив експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч.

Щодо швидкості інтернету, то вона різко знижується через навантаження. Коли немає світла більшість користувачів з вай фаю переходять на мобільні дані і мережа перевантажується.

Наразі, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що вони вже працюють над тим аби створити альтернативну мережу точок доступу, яка працюватиме незалежно від блекаутів. Точки оснащуватимуться акумуляторами Tesla Powerwall та терміналами Starlink.

“Без світла у деяких регіонах не працюють і вежі мобільного зв’язку, і провайдери фіксованого інтернету. Однак ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв’язку в будь-якій ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink – щоб такі точки публічного зв’язку працювали незалежно від енергомережі . Ці публічні споти запрацюють найближчого місяця”, – пояснив Федоров.

Київстар анонсував безкоштовні послуги для деяких абонентів

І до слова, зазначимо, що Київстар відновлює роботу на звільнених територіях. Людям, які жили весь цей час в окупації зберегли мобільні номери, а ще зараз надаватимуть безкоштовні пакети послуг: дзвінки та мобільний Інтернет. Перевагами оператора можуть користуватися й користувачі інших провайдерів, в рамках послуги національний роумінг.