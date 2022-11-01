Размер доплаты для некоторых пенсионеров вырастет до 579 грн: о ком идет речь?

В октябре некоторым категориям населения пересчитали пенсию. Людям доплатили от нескольких гривен до нескольких сотен и даже тысяч. Наибольшую доплату получили военные пенсионеры, имеющие инвалидность по причине участия в боевых действиях. Им досчитали примерно по 2000 грн. По 300 гривен получили те, кому исполнилось 70-75 лет. Им добавили доплату, которая начала выплачиваться только в 2020 году. В 2020 году впервые по 500 гривен в рамках новой Пенсионной реформы добавили пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. В октябре этого года этими лицами прибавили еще по 79 гривен, поэтому суммарно их пенсия уже выше на 579 грн.

Для того чтобы получить доплату, нужно иметь необходимый стаж

Некоторые удивляются, почему имея 70 и более лет ни одна доплата не пришла. В Правительстве отмечают, что деньги начисляют только тем, у кого есть весь необходимый страховой стаж. Это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Также доплата могла не прийти, если лицу только в конце октября исполнилось 70 лет. Дело в том, что перерасчет производится не от первого числа по умолчанию, а от даты исполнения 70 лет. Если деньги не поступили на счет, следует обратиться в отделение Пенсионного Фонда и написать заявление по предоставленному образцу.

Пенсии могут задерживать или не выплачивать совсем

Такой не оптимистичный прогноз выразил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он заявил, что бюджет исчерпывает себя, так что если Европа будет тянуть с обещанной помощью, пенсии и зарплаты выплачивать будет нечем. В настоящее время правительство уже заморозило размеры минималки и пенсий на весь следующий год. Это означает, что, несмотря на инфляцию и рост цен, доход миллионов украинцев будет оставаться неизменным. В этой связи Всемирный банк предсказывает бедность более 55% населения Украины.