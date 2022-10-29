Старые девы: ТОП-3 женщины по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Далеко не всем женщинам везет в любви и в поиске партнера. Астрологи утверждают, что это зависит не только от завышенных ожиданий и принципов женщины, но и от звезд. Три знака зодиака остаются одинокими чаще других. Речь идет о Весах, Водолеях и Козерогах. И вот почему.

Весы

Уроженка знака Весы очень нежная, грациозная и женственная. Мужчины готовы носить ее на руках. Но после всех ухаживаний такая женщина может остаться одинокой. Причина скрывается в ее нерешительности. Такая дама будет постоянно сомневаться в своем выборе. Она повсюду видит опасность и всегда ищет подвох, даже если мужчина признался ей в любви. Дама-Весы всегда выбирает сразу между несколькими партнерами, поэтому рискует остаться ни с чем.

Водолей

Мужчины обожают ярким и интересных представительниц знака. У женщины Водолея много поклонников, но она не спешит становиться верной женой. Уроженки знака ценят личную свободу и право на свое мнение. Они могут отказать партнеру лишь бы отличаться от других, даже если любят его. Водолеи обречены на одиночество, если только им не попадется идеальный партнер по всем параметрам.

Козерог

Представительницы знака сильные, независимые и упертые. Козероги твердо стоят на ногах, они независимы в финансовом плане и могут решить любые сложности самостоятельно. Они не рассматривают мужа как опору, а лишь как верного спутника. Они не будут притворяться слабыми, а потому счастливый брак с ней возможный, если дама, рожденная под знаком Козерога, разрешит рассмотреть в себе слабую, хрупкую и нуждающуюся в любви и защите.

Несмотря на то, что эти женщины обречены на одиночество, настоящий мужчина сможет подобрать ключик к сердцу уроженок вышеописанных знаков зодиака.