Старі діви: ТОП-3 жінки за знаком зодіаку, які приречені на самотність

Далеко не всім жінкам щастить у коханні та у пошуку партнера. Астрологи стверджують, що це залежить не тільки від завищених очікувань та принципів жінки, а й від зірок. Три знаки зодіаку залишаються самотніми найчастіше. Йдеться про Терези, Водолії та Козерога. І ось чому.

Терези

Уродженка знаку Терези дуже ніжна, граціозна та жіночна. Чоловіки готові носити її на руках. Але після всіх залицянь така жінка може залишитися самотньою. Причина ховається у її нерішучості. Така жінка постійно сумніватиметься у своєму виборі. Вона всюди бачить небезпеку і завжди шукає каверзу, навіть якщо чоловік освідчився їй у коханні. Дама-Терези завжди вибирає відразу між кількома партнерами, тому ризикує залишитися ні з чим.

Водолій

Чоловіки люблять яскравих та цікавих представниць знака. У жінки Водолія багато шанувальників, але вона не поспішає ставати вірною дружиною. Уродженки знаку цінують особисту свободу та право на свою думку. Вони можуть відмовити партнерові аби відрізнятися від інших, навіть якщо має до нього почуття. Водолії приречені на самоту, якщо їм не трапиться ідеальний партнер за всіма параметрами.

Козеріг

Представниці знаку сильні, незалежні та вперті. Козероги твердо стоять на ногах, вони незалежні у фінансовому плані та можуть вирішити будь-які складнощі самостійно. Вони розглядають чоловіка не як опору, а лише як вірного супутника. Вони не будуть прикидатися слабкими, а тому щасливий шлюб з нею можливий, якщо дама, народжена під знаком Козерога, дозволить розглянути в собі слабку, тендітну і таку, що потребує любові та захисту.

Незважаючи на те, що ці жінки приречені на самотність, справжній чоловік зможе підібрати ключик до серця уродженок вищезгаданих знаків зодіаку.