Некоторые граждане получат помощь от государства в виде десятикратной пенсии

Некоторым украинцам государство может выплатить пособие в виде десяти пенсий. Выплата придет одним махом, вместе с обычной месячной пенсией. Но претендуют на такую ​​помощь далеко не все. Речь только о гражданах, имеющих необходимый стаж, и пенсию им назначили не ранее 1 октября 2011 года. Давайте поподробнее разберемся в данном вопросе.

На выплату претендует отдельная категория граждан

Речь об украинцах, имеющих право получать пенсию по выслуге лет. То есть, это люди, которые работали в государственных учреждениях и наработали там весь необходимый стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. По статистике, это преимущественно госслужащие, учителя, художественные руководители.

Из других требований к претендентам на выплату: отсутствие какой-либо другой пенсии и оформление пенсии не ранее 1 октября 2011 года. Также размер пособия будет зависеть от размера пенсии в момент его оформления.

В ноябре пенсию перечислят некоторым гражданам

Ранее в Правительстве заявили, что октябрьский перерасчет пенсий был последним на ближайшие 12 месяцев. Размер пенсии и минимальной зарплаты заморожен на весь 2023 год из-за безумного дефицита бюджета. Но Пенсионный Фонд Украины сообщил несколько обновленную информацию. Оказывается, если в октябре вам должны были перечислить пенсию, но по каким-то причинам это не сделали, то есть возможность оформить надбавку в ноябре. Для этого нужно прийти в отделение ПФУ и по предоставленному образцу написать заявление. Не получить доплату могли 70-летние, претендующие на 300 гривен доплаты к основной пенсии. Дело в том, что такая доплата начисляется не с 1 октября, а с даты рождения и с момента исполнения 70 лет. Если у кого день рождения в конце октября, то доплату могли еще не начислить.