Деякі громадяни отримають допомогу від держави у вигляді десятикратної пенсії

Деяким українцям держава може виплатити допомогу у вигляді десяти пенсій. Виплата прийде одним махом, разом зі звичайною місячною пенсію. Але претендують на таку допомогу далеко не всі. Мова лише про тих громадян, які мають необхідний стаж, і пенсію їм назначили не раніше ніж 1 жовтня 2011 року. Давайте детальніше розберемося в даному питанні.

На виплату претендує окрема категорія громадян

Мова про українців, які мають право отримувати пенсію за вислугою років. Тобто це люди, які працювали в державних установах та напрацювали там весь необхідний стаж, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. За статистикою, це переважно держслужбовці, вчителі, художні керівники тощо.

З інших вимог до претендентів на виплату: відсутність будь-якої іншої пенсії, та оформлення пенсії не раніше ніж 1 жовтня 2011 року. Також, розмір допомоги залежатиме від розміру пенсії в момент її оформлення.

В листопаді пенсію перерахують деяким громадянам

Раніше в Уряді заявили, що жовтневий перерахунок пенсій був останнім на найближчих 12 місяців. Розмір пенсії та мінімальної зарплати заморожено на весь 2023 рік через шалений дефіцит бюджету. Але Пенсійний Фонд України повідомив дещо оновлену інформацію. Виявляється, якщо в жовтні вам мали перерахувати пенсію, але з якихось причин це не зробили, то є можливість оформити надбавку у листопаді. Для цього треба прийти у відділення ПФУ та за наданим зразком написати заяву. Не отримати доплату могли 70-річні, які претендують на 300 гривень доплати до основної пенсії. Річ в тому, що така доплата нараховується не з 1 жовтня, а з дати народження і моменту виповнення 70 років. Якщо в когось день народження в кінці жовтня, то доплату могли ще не нарахувати.